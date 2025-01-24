كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل صفقة انتقال مصطفى العش لاعب نادي زد إلى الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة المحور: "زد رفض رحيل مصطفى العش كبيع نهائي وخروجه على سبيل الإعارة فقط، والسويحلي الليبي قدم عرضا قيمته مليون ونصف دولار لشراء اللاعب، لكن النادي رفض".

وأضاف: "واتفق النادي على إعارة مصطفى العش إلى النادي الليبي، لكن بشرط بوضع بند الشراء في عقده بعد الإعارة 6 شهور وهو ما رفضه نادي زد، بيراميدز أيضا قدم عرضا هو الآخر وطلب وضع بند أحقية الشراء، لكن زد رافض".

وأتم تصريحاته: "زد كان يضع الأهلي في مقدمة أولوياته لإعارة اللاعب نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين، وبالفعل حدثت جلسة أمس بين مسؤولي الأهلي وزد، وتم الاتفاق على انتقال العش إلى الأهلي على سبيل الإعارة ولكن رفض مسؤولي زد وضع بند أحقية الشراء في عقد مصطفى العش إلى الأهلي".

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