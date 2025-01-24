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الواقعة التي تسببت في إيقاف ميلا مسؤول المهمات بالزمالك (فيديو)

10:13 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    الزمالك ومودرن سبورت
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كتبت-هند عواد:

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إيقاف مصطفى حسين "ميلا" مسؤول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم وإحالته للتحقيق، وذلك عقب مباراة الفريق ومودرن سبورت مساء أمس والتي انتهت بهزيمة الأبيض، بهدف نظيف.

وذكر بيان الزمالك الرسمي، أن إيقاف ميلا وإحالته للتحقيق، لما بدر منه بعد المباراة، ولم يكشف تفاصيل الواقعة التي تسببت في القرار.

ونشر الإعلامي عبدالناصر زيدان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ظهر فيه ميلا وهو يقول ألفاظ خارجة وفي طريقه للاشتباك مع حكم المباراة، لكن عبدالحليم علي مدير الكرة بمودرن سبورت تدخل ومنعه.

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