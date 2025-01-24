الواقعة التي تسببت في إيقاف ميلا مسؤول المهمات بالزمالك (فيديو)

إمام عاشور تحول لمنقذ لفريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة سواء بالمباريات التي يخوضها ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري 2024/25 أو منافسات دوري أبطال أفريقيا.

كم هدف لإمام عاشور مع الأهلي؟

ويُقدم عاشور بقميص الأهلي موسمًا مميزًا أيضًا على المستوى الرقمي؛ إذ يمتلك 10 مساهمات تهديفية بواقع تسجيله 7 أهداف وصناعة 3 أهداف لزملائه خلال 17 مباراة فقط بواقع 1351 دقيقة لعب.

وهي الأهداف التي كانت مؤثرة في مشوار الأهلي بالموسم الجاري؛ إذ قاد الفريق لتحويل تأخره أمام ستاد إبيدجان بهدف نظيف إلى فوز بثلاثية في مباراة سجل هو أهدافها الثلاثة ليضمن للأهلي التأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل اللاعب خلال آخر 3 مباريات مع الأهلي ببطولة الدوري 4 أهداف حاسمة؛ إذ سجل هدفًا في فوز فريقه على سموحة 2-0 ليؤمن نقاط المباراة لفريقه.

وسجل كذلك اللاعب هدفين في مرمى الجونة خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي (2-0) ليُهدي الفريق الثلاثة نقاط قبل أن يُسجل هدفًا في مباراة الأهلي الماضية بالدوري بمرمى فاركو ليُهدي الأهلي نقطة بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

إمام كان قد خاض الموسم الماضي 2024/25 بقميص الأهلي 46 مباراة بمختلف البطولات وساهم في 19 هدفًا بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعة 9 أهداف لزملائه خلال 3428 دقيقة لعب.

كم هدف لإمام عاشور مع الزمالك؟

وهي الأرقام الشخصية لإمام التي تتفوق على أرقامه خلال الفترة التي كان بها لاعبًا في الزمالك.

الزمالك كان قد ضم اللاعب في موسم 19/20 قادمًا من صفوف نادي المحلة بعد انتهاء إعارته لنادي حرس الحدود قبل أن يرحل في موسم 22/23 لصفوف ميتيلاند الدنماركي.

وخاض اللاعب مع الزمالك 102 مباراة بمختلف المنافسات؛ إذ سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 11 هدفًا لزملائه.

كم عدد بطولات إمام مع الزمالك؟

وحصل اللاعب مع الزمالك على بطولتي الدوري موسمي 20/21 و22/22 ، وبطولتي كأس مصر موسمي 18/19 و 20/21 وبطولة السوبر المصري موسم 19/20.

كم راتب إمام عاشور؟

الأهلي كان قد تعاقد مع عاشور قادمًا من صفوف ميتيلاند الدنماركي في موسم 23/24 مقابل 3 ملايين دولار؛ إذ تنازل اللاعب عن مبلغ 200 ألف دولار من مستحقاته لدى النادي الدنماركي.