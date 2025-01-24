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موعد مباراة منتخب مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

09:01 ص الجمعة 24 يناير 2025
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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب سلوفينيا اليوم، في إطار منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد.

وتلعب بطولة العالم لليد، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل، في ثلاثة دول وهم " كرواتيا، الدنمارك والنرويج".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالبطولة رفقة كلاً من: "كرواتيا - سلوفينيا - الرأس الأخضر - الأرجنتين - أيسلندا".

القناة الناقلة لمباراة مصر وسلوفينيا

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب سلوفينيا، في بطولة العالم لكرة اليد، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم لليد موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد مصر وسلوفينيا موعد مباراة مصر وسلوفينيا
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