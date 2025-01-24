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"الأوجاع تتزايد".. كولر في ورطة قبل مواجهة بيراميدز

05:50 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
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    وسام أبو علي ومارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر 1
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    مارسيل كولر 1_11
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    رد فعل كولر بعد استقبال هدف (2)
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    إنزعاج كولر من إنذار الحريق في المؤتمر الصحفي (2)
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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كتب - محمد خيري:

تحاوط الأزمات الفنية، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

النادي الأهلي يشهد حالة من التراجع سواء على مستوى النتائج أو الأداء، حيث خسر أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، وتعادل في المباراة الماضية مع فاركو في بطولة الدوري المصري.

كولر في ورطة قبل مواجهة بيراميدز

ويعاني كولر من أزمة كبرى، على الصعيد الهجومي في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وتقرر غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأساسي للإصابة بشد عضلي، علاوة على رحيل محمود كهربا، المهاجم البديل للدوري الليبي، واستمرار إصابة طاهر محمد طاهر، الذي كان يشارك في الأحيان في مركز الهجوم.

كولر يدرس عدد من الخيارات، وفقا للمصادر داخل الفريق، منهم عدم الاعتماد على مهاجم صريح، واللعب بإمام عاشور مهاجم وهمي، ومعه حسين الشحات، وهناك تفكير في المجازفة بلاعب من الشباب وأبرزهم سمير محمد.

النادي الأهلي مارسيل كولر وسام أبو علي الأهلي وبيراميدز
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