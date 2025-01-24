هل سينتقل زيزو إلى الأهلي؟.. إليك ٱخر التطورات

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كتب - محمد خيري:

مازالت أزمة عقد زيزو مع نادي الزمالك مستمرة، ولم يصل الطرفين إلى اتفاق بشأن التجديد أو الرحيل.

عقد زيزو مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ووفقا لآخر التطورات، المصادر داخل النادي الأبيض، تشير إلى اقتراب اللاعب من الاستمرار حتى نهاية الموسم وعدم الرحيل في الفترة الحالية، وهو ما يعني الرحيل المجاني أو تجديد العقد.

هل سينتقل زيزو إلى الأهلي؟

وهناك بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثوا عن رحيل اللاعب للنادي الأهلي، عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وكشف المقربين من اللاعب، أن هذا الأمر ليس مطروح على الإطلاق، خاصة وأنه يرتبط مع نادي الزمالك وجماهيرة، علاوة على التاريخ الكبيرة الذي سطره مع الأبيض، وأصبح أحد الهدافين التاريخيين للزمالك.

وأوضح أن رحيل اللاعب من الأبيض سيكون بسبب الشروط المالية، في ظل العروض الكبيرة التي تلقاها مؤخرا من الأندية الخليجية، وهو ما يصعب أن يحصل عليه من النادي الأهلي أو أي نادي مصر.

الفترة المقبلة سوف تشهد جلسة بين نادي الزمالك وزيزو ووالده، ستحدد بشكل كبير، مصير اللاعب سواء بالوصول لاتفاق بالاستمرار وتجديد العقد، أو الرحيل مع نهاية الموسم مجانا.

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