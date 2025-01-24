كم كلفت صفقة زياد كمال الزمالك؟

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كتب - مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك أول أمس الأربعاء توصل مسؤولوه لاتفاق مع نظرائهم في إنبي لقطع إعارة اللاعب زياد كمال.

الزمالك كان قد تعاقد مع لاعب الوسط صاحب الـ23 عاماً في يناير 2024 على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم.

قيمة صفقة ضم الزمالك لزياد كمال

وضم الزمالك زياد كمال مقابل 30 مليون جنيه مع عدم وجود بند في التعاقد بأحقية الشراء ولكن مع وجود بنود بأحقية حصول الزمالك على 10% من قيمة صفقة بيع اللاعب وهو في موسمه الأول مع الفريق و20% إذا تم تسويقه في الموسم الثاني.

وحصل إنبي على ما يوازي بالمصري 7 مليون و350 ألف جنيه، حسبما صرح رئيس مجلس إدارته أيمن الشريعي، كمكافآة تتويج الزمالك ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي كما تم الاتفاق بعقد إعارة اللاعب.

زياد كمال حصل كذلك على ما يُقارب الـ 2 مليون جنيه مصري كمستحقات له مع الفريق قبل توقيع مخالصة مالية مع القلعة البيضاء والعودة مرة أخرى إلى نادي إنبي في ظل عدم مشاركته مع الزمالك.

من هو زياد كمال لاعب الزمالك؟

ويُعد زياد كمال من ناشئي نادي إنبي؛ إذ تم تصعيد للفريق الأول بالنادي البترولي في موسم 2019/20 وظلّ لمدة 3 مواسم بقميص الفريق قبل أن يتم إعارته لفريق المصري.

وظلّ لاعب المنتخب الأولمبي معاراً لمدة 6 أشهر لفريق المصري البورسعيدي قبل أن يعود مع نهاية موسم 2022/23 لإنبي.

ووافق مسؤولو إنبي في يناير 2024 على عرض الزمالك باستعارة اللاعب لمدة موسمين ونصف قبل أن يعود مجددًا لناديه البترولي.

أرقام زياد كمال مع الزمالك

ولم يظهر اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط المدافع بالصورة المنتظرة منه؛ إذ شارك خلال الموسم الجاري 2024/25 قميص الزمالك بـ 8 مباريات بمختلف المسابقات فلم يُسجل أو يصنع أي هدف وحصل على بطاقة صفراء خلال 178 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب إجمالاً مع فريق الزمالك منذ انضمامه بـ 20 مباراة بمختلف المسابقات؛ إذ لم يُسجل أو يصنع.

وهي التجربة الوحيد التي لم يُسجل بها اللاعب؛ إذ سجل هدفًا خلال 10 مباريات خاضها خلال فترة إعارته للمصري بينما سجل 3 أهداف وصنع آخر خلال 60 مباراة خاضها بقميص الفريق الأول بنادي إنبي.