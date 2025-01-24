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رغم هزيمة الزمالك.. رقم مميز لزيزو ضد مودرن سبورت

09:13 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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كتبت-هند عواد:

خسر الزمالك من مودرن سبورت، بهدف نظيف أحرزه جوناثان نجويم في الدقيقة 87، ليفرط الأبيض في 3 نقاط وصدارة الدوري المصري الممتاز.

ورغم هزيمة الزمالك وعدم تسجيل أحمد السيد زيزو لأي هدف، إلا أنه كان أفضل لاعب في المباراة بالتساوي مع علي زعزع لاعب مودرن، الذي حصل على جائزة رجل المباراة.

أرقام زيزو ضد مودرن سبورت

وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، حصل أحمد السيد زيزو على تقييم 8/10، وهو نفس الذي حصل عليه على زعزع، إذ أنه لمس الكرة 59 مرة ومرر الكرة بشكل صحيح 28 مرة من أًل 31 (بنسبة 90%).

ومن جانبه، لمس علي زعزع الكرة 68 مرة، ومرر الكرة بشكل صحيح 35 مرة من أصل 51 (بنسبة تمريرات 69%).

زيزو الزمالك رقم مميز لزيزو مودرن سبورت
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