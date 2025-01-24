مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب زد إلى النادي الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل إتمام النادي التعاقد مع أحمد العش مدافع فريق زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي حسم صفقة انضمام مصطفى العش مدافع زد، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الموسم، دون وجود بند أحقية الشراء، مع وجود الأولوية للأهلي في التعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم".

وأضاف: "المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي، أنهى كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب إلى الأهلي، اللاعب سيوقع على عقود الانضمام غدًا الجمعة، بعد عودة وكيله من الخارج".

وتابع المصدر: "المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقد جلسة مع اللاعب أنهى خلالها كافة الاتفاقيات الشخصية الخاصة باللاعب، خلال الانتقال لمدة 6 أشهر من الفريق، بجانب الاتفاق على تفاصيل عقد آخر لمدة 4 سنوات، حال الاتفاق بين الناديين على الشراء بشكل نهائي في نهاية الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب سيخضع للكشف الطبي غدًا الجمعة، تمهيدًا لإعلان انضمام اللاعب للفريق بشكل رسمي".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري المصري، أمام فاركو بنتيجة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأربعاء.

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