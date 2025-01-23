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تعليق مثير للجدل من إبراهيم سعيد بخصوص تبديل شيكابالا

11:07 م الخميس 23 يناير 2025

إبراهيم سعيد

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كتب - يوسف محمد:

أثار إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق الجدل، بشأن مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "على شان شيكابالا ينزل الملعب، لازم الزمالك يكون خسران 5-0".

وكان الزمالك تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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إبراهيم سعيد محمود عبد الرازق شيكابالا مودرن سبورت الدوري المصري الزمالك
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