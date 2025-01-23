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جدول ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك اليوم

10:25 م الخميس 23 يناير 2025

ترتيب الدوري المصري

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيم اليوم الخميس الموافق 23 يناير ،مباراتين في منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مباريات اليوم بالدوري المصري تحقيق نادي مودرن سبورت الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل ، بينما نجح بتروجت في تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- بيراميدز..20 نقطة

2- الأهلي..19 نقطة

3- الزمالك..17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا..16 نقطة

5- المصري..15 نقطة

6- البنك الأهلي..14 نقطة

7- زد..13 نقطة

8- بتروجيت..13 نقطة

9- الإسماعيلي..12 نقطة

10- فاركو..11 نقطة

11- طلائع الجيش..11 نقطة

12- الاتحاد السكندري..10 نقاط

13- حرس الحدود..9 نقاط

14- سموحة..8 نقاط

15- غزل المحلة..8 نقاط

16- إنبي..7 نقاط

17- مودرن سبورت.. 7 نقاط

18- الجونة..6 نقاط

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