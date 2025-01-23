أول تعليق من كريستيان جروس بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، على هزيمة الفريق أمام مودرن سبورت اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال جروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفريق حاول بشكل كبير اليوم، والفريق تحسن بشكل كبير في شوط اللقاء الثاني وإصابة حمزة المثلوثي تسببت في خلل".

وأضاف: "قبل المباراة تحدثت مع اللاعبين خاصة فتوح وعمر جابر، بإمكانية مشاركتهم في مركز الدفاع في حالة احتياج الفريق لخدماتهم في هذا المركز".

وعن عدم مشاركة اللاعبين الأجانب في اللقاء، قال: "أنا من يتخذ القرار بمن سيشارك ولدي ثقة في اللاعبين الذين أدفع بهم وسأظل أثق فيهم بالنسبة".

واختتم جروس تصريحاته: "زيزو شارك في مركز صانع الألعاب من قبل، هذا قراري في ظل غياب عبدالله السعيد الذي سيكون جاهزا في المباراة المقبلة".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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