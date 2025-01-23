إمام عاشور يوجه رسالة خاصة إلى كهربا بعد رحيله عن الأهلي

كتب - نهى خورشيد:

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى زميله محمود عبدالمنعم بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من تقديم كهربا في فريقه الجديد مع تعليق:" ربنا يكرمك يا حبيبي وتكسر الدنيا وان شاء الله ترجع لـ بيتك تاني".

وكان نادي الاتحاد الليبي أعلن اليوم الخميس، التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وتجمع إمام عاشور وكهربا صداقة قوية، زادت بعد انتقال الثنائي إلى صفوف النادي الأهلي.