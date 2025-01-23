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"اصحي وفوقي".. جماهير الزمالك تهاجم إدارة النادي خلال مباراة مودرن سبورت

09:42 م الخميس 23 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

قامت جماهير نادي الزمالك، بالهجوم على مجلس إدارة النادي، عقب مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

ورددت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات هتاف: "إدارة الزمالك اصحي وفوقي يا إما تفوقي يا إما تغوري".

كما رددت الجماهير: "حسين يا لبيب اصحى وشوف كرسي الزمالك مش عايز خوف".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل أما نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

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