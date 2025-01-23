تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

أول تعليق من كريستيان جروس بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

قامت جماهير نادي الزمالك، بالهجوم على مجلس إدارة النادي، عقب مباراة الفريق أمام مودرن سبورت.

ورددت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات هتاف: "إدارة الزمالك اصحي وفوقي يا إما تفوقي يا إما تغوري".

كما رددت الجماهير: "حسين يا لبيب اصحى وشوف كرسي الزمالك مش عايز خوف".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل أما نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

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