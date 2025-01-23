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"الحكام أهلاوية" هتافات غاضبة لجمهور الزمالك في مباراة اليوم

09:39 م الخميس 23 يناير 2025

مباراة الزمالك ومودرن سبورت

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كتب - يوسف محمد:

قامت جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم لاعبي الفريق خلال مواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، هتافات غاضبة للعديد من أطراف المنظومة الرياضية في مصر.

ورددت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات هتاف: "عاملين الدوري مسرحية والحكام أهلاوية".

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع فريق مودرن سبورت رصيده إلى النقطة رقم 7 في المركز الـ17 بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في المركز الثالث.

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مباراة الزمالك ومودرن سبورت هتافات غاضبة لجمهور الزمالك مودرن سبورت يفوز على الزمالك بطولة الدوري المصري هزيمة الزمالك من مودرن سبورت
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