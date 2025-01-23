تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام موردن سبورت

كتب- نهى خورشيد:

علق هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على خسارة الفارس الأبيض اليوم أمام موردن سبورت بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" :"الفريق صاحب المركز الأخير والذي لم يحقق أي انتصار يفوز على الزمالك".

ويعتبر فوز مودرن سبورت اليوم هو الأول له في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة السابعة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة الـ17 في المركز الثالث.