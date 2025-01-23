تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

كتب- محمد عبد الهادي:

يسعى الكثير من الجمهور المصري لمعرفة هوية وانتماء اللاعب عمر مرموش، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي بالميركاتو الشتوي الجاري.

عمر مرموش زملكاوي أم أهلاوي؟

وتعرض مرموش لهذا السؤال في أكثر من ظهور إعلامي بالكشف عن فريقه المفضل، هل أهلاوي أم زملكاوي؟.

ولم يُعلن مرموش بشكل رسمي عن انتمائه المحلي، حيث أوضح في ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر، أنه احترف لأوروبا عن طريق وادي دجلة ولم يرتدي قميص أي من قطبي الكرة المصرية، لذلك فهو لا يميل لأي منهما.

موعد أول مباراة لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم المصرية الظهور الأول لمرموش رفقة فريق مانشستر سيتي، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق.

وأول مباراة لفريق مان سيتي بعد انتقال عمر إلى الفريق السماوي، ستكون يوم السبت المقبل أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتقام المباراة بين مان سيتي وتشيلسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.