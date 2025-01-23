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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام مودرن سبورت

09:07 م الخميس 23 يناير 2025
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    منافسة بين لاعب الزمالك ولاعب مودرن_9
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    ظهور ناصر ماهر في مدرجات مباراة الزمالك
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كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، بمواجهة الجونة في الجولة المقبلة من البطولة المحلية.

وتلقي الفارس الأبيض هزيمة اليوم أمام مودرن سبورت بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجونة يوم الاثنين المقبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد مودرن سبورت نتيجة مباراة الزمالك اليوم الزمالك ضد مودرن سبورت مباريات الدوري المصري
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