موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام مودرن سبورت

تعليق مثير للجدل من هيثم فاروق بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

أول تعليق من كريستيان جروس بعد هزيمة الزمالك من مودرن سبورت

كتب- نهى خورشيد:

يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، بمواجهة الجونة في الجولة المقبلة من البطولة المحلية.

وتلقي الفارس الأبيض هزيمة اليوم أمام مودرن سبورت بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجونة يوم الاثنين المقبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.