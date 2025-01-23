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إيقاف مستحقات لاعبي المصري وخصم 200 ألف جنيه بعد الهزيمة أمام بتروجيت

08:47 م الخميس 23 يناير 2025

علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي

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بورسعيد – طارق الرفاعي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الجمعة، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لأجل غير مسمى، وذلك عقب الهزيمة أمام فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما.

كما قرر المجلس خصم مبلغ 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بالفريق الأول، في إطار ما وصفه بالإجراءات الحازمة لضبط الأداء ومحاسبة اللاعبين.

وأثارت الهزيمة موجة من الغضب بين جماهير النادي المصري، التي طالبت باتخاذ قرارات صارمة تجاه اللاعبين والجهاز الفني، لوقف سلسلة النتائج السلبية وتحقيق أداء يليق بتاريخ النادي.

النادي المصري كامل أبو علي بتروجيت مباراة المصري وبتروجيت إيقاف مستحقات لاعبي المصري بورسعيد
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