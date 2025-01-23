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"اكسبوا الدوري الله يخليكم".. جماهير الزمالك توجه رسالة إلى لاعبي الفريق

08:33 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
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    الزمالك ومودرن سبورت
  • عرض 5 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت
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    مودرن سبورت والزمالك
  • عرض 5 صورة
    بكاء عبد الحليم علي
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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة، في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، رسالة إلى لاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري.

ورددت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات هتاف: "فرصة جديدة بين ايديكم، أكسبوا الدوري الله يخليكم".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره فريق مودرن سبورت حاليًا، فى إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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جماهير نادي الزمالك ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ومودرن سبورت بطولة الدوري المصري هتاف جماهير نادي الزمالك
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