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11 صورة من بكاء عبد الحليم علي في مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

07:57 م الخميس 23 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، على تحية نجم الفريق السابق عبد الحليم علي، مدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت.

بكاء عبد الحليم علي في مباراة الزمالك اليوم

ورددت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات، هتاف: "فتح عينك شوف الصورة العندليب هو الأسطورة، الزملكاوي أهه".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن فيوتشر في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

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Manal el Alem
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