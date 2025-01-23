زيزو ينتقل إلى النادي الأهلي في هذه الحالة.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب - نهى خورشيد

أقيم مساء اليوم الخميس، داخل أسوار النادي الأهلي عزاء ميمي الشربيني نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق، وأشهر معلقي الرياضة في تاريخ مصر.

الخطيب في عزاء ميمي الشربيني بالنادي الأهلي

وحرص الخطيب رئيس القلعة الحمراء، على الحضور مبكراً من أجل تلقي عزاء ميمي الشربيني، رفقة باقي أعضاء الإدارة.

وتوفي ميمي الشربيني عن عمر يناهز 87 عاماً بعد صراع مع المرض.

وفي سياق منفصل، سقط الفريق الكروي بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام فاركو بهدف لمثله، في المباراة التى جمعت بينهما أمس الأربعاء ضمن الجولة التاسعة من دوري نايل.