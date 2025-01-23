مودرن سبورت يفوز على الزمالك بهدف دون مقابل في الدوري

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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق مودرن سبورت من تحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بنهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق مودرن سبورت رصيده إلى النقطة رقم 7 في المركز ال 17 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة رقم 17 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة ومحمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وجاء تشكيل مودرن سبورت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة من لاعب مودرن سبورت تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 9: عرضية من الزمالك يخرجها محمود جنش.

الدقيقة 10: مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاءن بعد تدخل بين دونجا ومدافع مودرن سبورت.

الدقيقة 15: تسديدة من أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 21: إنطلاقه من عمر جابر لاعب الزمالك ولكنها تصل سهلة إلى محمود جنش حارس مودرن سبورت.

الدقيقة 26: خطأ لصالح مودرن سبورت في منتصف الملعب.

الدقيقة 32: توقف المباراة لعلاج محمد هلال مودرن سبورت.

الدقيقة 38: تسديدة قوية من سيف الجزيري لاعب مودرن سبورت ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 41: عرضية من زيزو يخرجها دفاع مودرن سبورت.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: عرضية من لاعب مودرن سبورت ولكنها وصلت بسهولة إلى حارس المرمى.

الدقيقة 57: تسديدة من مصطفى شلبي ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 63: مطلبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بعد سقوط محمود بنتايك داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 72: خطأ لصالح الزمالك بجوار الراية الركنية.

الدقيقة 74: رأسية من ناصر منسي لاعب الزمالك ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 78: خطأ لصالح الزمالك من على حدود منطقة جزاء مودرن سبورت.

الدقيقة 84: فرصة خطيرة مهدره من مهاجم مودرن سبورت.

الدقيقة 88، جوزيف نجويم يحرز الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى الزماللك.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.