مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

سويسرا

الدوري المصري

بتروجيت

2 1
16:00

المصري

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
19:00

الزمالك

الدوري الأوروبي

الكمار

0 0
19:45

روما

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

لاتسيو

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

نتيجة مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

06:55 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت 1_3
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت 2_2
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت_10
  • عرض 19 صورة
    بكاء عبد الحليم علي_11
  • عرض 19 صورة
    عبد الحليم علي 1_5
  • عرض 19 صورة
    عبد الحليم علي_8
  • عرض 19 صورة
    عبد الحليم علي مدير الكرة في مودرن سبورت_7
  • عرض 19 صورة
    مودرن سبورت ضد الزمالك_4
  • عرض 19 صورة
    مودرن سبورت والزمالك_1
  • عرض 19 صورة
    مباراة مودرن والزمالك_8
  • عرض 19 صورة
    منافسة بين لاعب الزمالك ولاعب مودرن_9
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_6
  • عرض 19 صورة
    مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك_7
  • عرض 19 صورة
    المدير الفني لفريق مودرن سبورت_4
  • عرض 19 صورة
    السويسري كريستيان جروس_3
  • عرض 19 صورة
    كريستيان جروس_5
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد مودرن سبورت_1
  • عرض 19 صورة
    الزمالك ضد مودرن_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق مودرن سبورت من تحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بنهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق مودرن سبورت رصيده إلى النقطة رقم 7 في المركز ال 17 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة رقم 17 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة ومحمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وجاء تشكيل مودرن سبورت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة من لاعب مودرن سبورت تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 9: عرضية من الزمالك يخرجها محمود جنش.

الدقيقة 10: مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاءن بعد تدخل بين دونجا ومدافع مودرن سبورت.

الدقيقة 15: تسديدة من أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 21: إنطلاقه من عمر جابر لاعب الزمالك ولكنها تصل سهلة إلى محمود جنش حارس مودرن سبورت.

الدقيقة 26: خطأ لصالح مودرن سبورت في منتصف الملعب.

الدقيقة 32: توقف المباراة لعلاج محمد هلال مودرن سبورت.

الدقيقة 38: تسديدة قوية من سيف الجزيري لاعب مودرن سبورت ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 41: عرضية من زيزو يخرجها دفاع مودرن سبورت.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: عرضية من لاعب مودرن سبورت ولكنها وصلت بسهولة إلى حارس المرمى.

الدقيقة 57: تسديدة من مصطفى شلبي ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 63: مطلبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بعد سقوط محمود بنتايك داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 72: خطأ لصالح الزمالك بجوار الراية الركنية.

الدقيقة 74: رأسية من ناصر منسي لاعب الزمالك ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 78: خطأ لصالح الزمالك من على حدود منطقة جزاء مودرن سبورت.

الدقيقة 84: فرصة خطيرة مهدره من مهاجم مودرن سبورت.

الدقيقة 88، جوزيف نجويم يحرز الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى الزماللك.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.

الزمالك ومودرن سبورت الزمالك نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الخطيب أول الحاضرين".. 10 صور من عزاء ميمي الشربيني في النادي الأهلي

إعلان

إعلان

شبورة مائية واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة