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لحظة بلحظة.. الزمالك ضد مودرن سبورت.. 0-0

06:55 م الخميس 23 يناير 2025

لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود

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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة ومحمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وجاء تشكيل مودرن سبورت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال.

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف.

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