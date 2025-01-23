زيزو ينتقل إلى النادي الأهلي في هذه الحالة.. مصدر يكشف التفاصيل

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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر مقرب من نجم وسط نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، على إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال عدم تجديد عقده مع الفريق في يناير الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حال عدم قدرة نادي الزمالك، في تجديد عقد أحمد سيد زيزو في يناير الحالي أو بيعه خارجيًا، قبل غلق باب القيد في يناير الجاري ستكون وجهته إلى الأهلي في مايو المقبل".

وأضاف: "هناك ضغط من بعض الوسطاء على اللاعب ووالده للعب في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة مع الأهلي".

وينتهي عقد نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو مع الفارس الأبيض، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعين أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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