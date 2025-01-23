مودرن سبورت يعلن تشكيله الرسمي أمام الزمالك في الدوري

كتبت - نهى خورشيد:

كشف الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، التشكيلة الرسمية لفريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك ومودرن سبورت، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل الأساسي لمودرن سبورت

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال

خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد مجدي، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، محمود شعبان، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد،و أحمد كباكا، وأحمد يوسف.

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