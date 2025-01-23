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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مودرن سبورت اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة ومحمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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