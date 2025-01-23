مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

سويسرا

الدوري المصري

بتروجيت

2 1
16:00

المصري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
19:00

الزمالك

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

لاتسيو

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

06:17 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الزمالك ضد إنيمبا (3)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك ضد إنيمبا (9)
  • عرض 17 صورة
    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 17 صورة
    لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 17 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
  • عرض 17 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
  • عرض 17 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 17 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حسام أشرف مهاجم الزمالك
  • عرض 17 صورة
    لاعبي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
  • عرض 17 صورة
    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مودرن سبورت اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة ومحمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

أقرأ أيضًا:

موعد أول مباراة قد تجمع بين عمر مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

نادي الزمالك الزمالك ومودرن سبورت تشكيل الزمالك لمواجهةمودرن سبورت موعد مباراة الزمالك آخر أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مودرن سبورت يعلن تشكيله الرسمي أمام الزمالك في الدوري

إعلان

إعلان

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب
لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ومودرن سبورت في منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري