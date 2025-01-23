"انتهت كل الإجراءات".. شوبير يكشف تفاصيل أولى صفقات الأهلي الشتوية

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبيرـ انتهاء النادي الأهلي، من إجراءات ضم أولى الصفقات الشتوية، لتدعيم صفوف الفريق.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "فيه كلام كتير عن الصفقات في الأهلي، وأن هناك لاعب سلوفيني، لكن أنا معرفش بصراحة، الاسم".

أضاف: "اللي عرفته أنه هناك لاعب انتهت كل إجراءات انضمامه، هيجري الكشف الطبي انهارده الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير وحال اجتيازه سوف يتم الإعلان بشكل رسمه أنه أول صفقات الأهلي الشتوية".

وأتم تصريحاته: "دي المعلومات اللي جتلنا من داخل النادي الأهلي، هناك قلق بالطبع لأن الوقت بيمر، ولابد من حسم الصفقات قبل نهاية شهر يناير الجاري، لقيدها في القائمة الأفريقية".

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