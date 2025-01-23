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رسميا.. الاتحاد الليبي يعلن ضم محمود كهربا

03:56 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 4 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 4 صورة
    محمود كهربا
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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الاتحاد الليبي، ضم محمود كهربا، من النادي الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف النادي الليبي عبر صفحته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضم محمود كهربا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من النادي الأهلي.

ورحل كهربا عن النادي الأهلي، بقرار من كولر المدير الفني للفريق الذي أكد عدم حاجته للاعب.

وشارك محمود كهربا مع الأهلي هذا الموسم في 9 مباريات بواقع 378 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.

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نادي الاتحاد الليبي محمود كهربا النادي الأهلي
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