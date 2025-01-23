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"مبروك عقلية عظيمة مثل صلاح".. أول تعليق من ميدو على انضمام مرموش للسيتي

03:35 م الخميس 23 يناير 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على انضمام عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمدة 5 سنوات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ألف مبروك لعمر مرموش الانضمام لنادي عظيم مانشستر سيتي والعمل مع مدرب عظيم، جوارديولا".

أضاف: "واثق من نجاحه في البريمييرليج يمتلك كل مقومات النجاح السرعة القوة والقدرة على التسجيل من نصف فرصة بالاضافة لتميزه في الكرات الثابتة".

وأتم تصريحاته: "والأهم أن عقليته عظيمة مثل محمد صلاح وقابل للتطور لازم كلنا نشتغل أن يكون عندنا 30 لاعيب في الخمس دوريات الكبرى مصر تمتلك المواهب يبقى التخطيط الجيد".

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