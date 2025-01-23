"مش للبيع".. زد يعلن قراره النهائي بشأن هدف الأهلي في بيان رسمي

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي زد، قراره النهائي بشأن، رحيل مصطفى العش لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد أحمد العش أحد أهداف النادي الأهلي، لتدعيم الخطوط الخلفية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا للمصادر.

وأعلن نادي زد في بيان رسمي موقفه النهائي من رحيل اللاعب قائلا: "بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش .. قرار النادي النهائي أن اللاعب ليس للبيع".

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