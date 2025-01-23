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"الجمهور عنده حق".. شوبير يكشف ضربة مدوية للأهلي أمام بيراميدز

01:43 م الخميس 23 يناير 2025
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    بلال عطية لاعب فريق الشباب بالأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    محمد الشناوي أمام الأهلي خلال تواجده في فريق بيتروجيت (1)
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    فريق النادي الأهلي
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    فريق الأهلي
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ضربة قوية جديدة للأهلي، خلال مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز يوم الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الفلسطيني وسام أبو علي، غالبا لن يلحق بمباراة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وغيابه سيكون مؤثر جدا، لأنه مالوش بديل، وضربة صعبة للأحمر".

أضاف: "ده بيقولك أن الجمهور لما يتكلم ويقولك أحنا محتاجين مهاجم تاني، لازم يبقى فيه مهاجم تاني، لأن الأساسي ممكن يتصاب، وهو فعلا اتصاب، والبديل كهربا رحل".

أكمل: "لا يوجد مهاجم آخر في قائمة الأهلي حاليا، وقلت قبل كده وهقول بعد كده هل ممكن تجازف وتشرك بلاعبين صغيرين، هل ممكن المباراة تكون مولد سمير محمد هل تكون مولد حمزة عبدالكريم".

وأتم تصريحاته: "ديما أنا بطالب بلعب مباريات ودية، لأنها مهمة جدا، ولازم تدي فرصة للاعبين الشباب فيها، عشان تجهزهم وتقف على مستواهم".

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أحمد شوبير الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي وسام أبو علي مباراة الأهلي وبيراميدز
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