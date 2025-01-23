صدمة السعيد والونش.. 7 غيابات تضرب الزمالك أمام مودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم أمام مودرن سبورت، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

7 غيابات للزمالك أمام مودرن سبورت

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك 7 لاعبين، لأسباب مختلفة خلال هذه المباراة وهم:

- عبدالله السعيد: للإصابة.

- محمود حمدي الونش: للإصابة.

- ناصر ماهر: للإصابة.

- مصطفى الزناري: للإصابة.

- أحمد حمدي: للإصابة.

- محمد عبدالشافي: عدم الجاهزية.

- محمد حمدي: مواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي.

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