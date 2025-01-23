"خلال أيام".. نجم الزمالك السابق يكشف تطور مفاجئ بشأن زيزو مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سيجدد عقده خلال أيام.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي الانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال عبدالملك، في تصريحات على قناة "etc": "بيان زيزو محترم، وهو انتقد الأخبار التي تقال عنه في الإعلام، وسعيد من البيان لأنه وضعه العديد من النقاط، ولكن لا يوجد شيء مضمون في الكرة".

وأضاف:" زيزو مستمر في الزمالك، حتى نهاية الموسم ولن يرحل في يناير، وخلال أيام سيجدد عقده مع الفريق، هناك تطورات حدثت خلال الساعات الماضية بينه وبين مجلس الإدارة بأن المفاوضات".

اقرأ أيضا:

شكوك حول شلبي وبديل السعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت