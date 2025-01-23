رقم القميص وموعد أول مباراة.. كل ما تريد معرفته عن انتقال مرموش للسيتي

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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، قادما من الدوري الألماني وتحديدا نادي إنتراخت فرانكفورت.

ووقع عمر مرموش لنادي مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم، تبدأ من يناير الحالي، ولم يتم الإفصاح عن المبلغ المالي الذي يتقاضاه.

ويرتدي عمر مرموش القميص رقم 7 مع فريق مانشستر سيتي، وظهر به خلال التقديم الرسمي.

موعد أول مباراة لمرموش مع السيتي

وتعد أول مباراة لفريق مانشستر سيتي، عقب انضمام عمر مرموش، أمام فريق تشيلسي، بالدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

وربما تشهد هذه المباراة الظهور الأول لعمر مرموش مع السيتي، سواء على دكة البدلاء، أو أمام الجماهير لتقديمه.

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