شكوك حول شلبي وبديل السعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مودرن سبورت، في السابعة مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة مودرن سبورت، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووضح خلال المران، اعتماد جروس على عودة القوة الضاربة، مرة أخرى، ولكن مازال هناك شكوك حول مشاركة مصطفى شلبي، الذي عانى في الأيام الماضية من الإصابة بنزلة برد شديدة، علاوة على استمرار غياب عبدالله السعيد للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح –حسام عبد المجيد –حمزة المثلوثي –عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي (كونراد ميشالاك) – حسام أشرف – أحمد سيد زيزو.