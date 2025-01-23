"اتمنى طاهر وأرفض اللي حصل مع عبدالحفيظ".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

تمنى عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، تولي المهندس محمود طاهر رئاسة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، حال رحيل المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الحديدي في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "أتمنى تولي محمود طاهر رئاسة الأهلي حال عدم خوض الخطيب الانتخابات".

أكمل: "النادي الأهلي يحتوي أبنائه دائما على مر العصور، والفترة الحالي صعبة جدا، وتتطلب تكاتف الجميع للعودة مرة أخرى لمكانة الأحمر".

وأتم تصريحاته: "أرفض الإساءة لسيد عبد الحفيظ في قناة الأهلي، فهو أفضل مدير كرة في تاريخ القلعة الحمراء، ويجب احترامه واحترام تاريخه جيدا، والاستفادة منه في الفترة المقبلة.".