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مدرب فاركو: لا أعلق على الأخطاء التحكيمية.. وهذه تفاصيل إصابة المترجي

09:58 ص الخميس 23 يناير 2025

أحمد خطاب

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، تفاصيل إصابة التونسي زهير المترجي لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي مساء أمس.

وقال أحمد خطاب في تصريحات عبر قناة المحور: "سعيد جدًا بالتعادل وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول في مباراة الأهلي،الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم وقد تكون في صالحك أو لا ولا أعلق على الأخطاء التحكيمية".

وأضاف: "سيف تيري غاب عن مباراة الأهلي بسبب إصابة خفيفة، والمترجي تعرض لشد في الخلفية مع نهاية الشوط الأول".

وأتم تصريحاته: "زهير الترجي مميز في التسديد والكرة كانت صعبة على الشناوي وحاولنا خلق مساحات للمترجي للتسديد".

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أحمد خطاب نادي فاركو زهير المترجي
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