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"على طريقة نهائي أفريقيا".. زهير المترجي يواصل هوايته في هز شباك الأهلي

05:06 ص الخميس 23 يناير 2025
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    احتفال زهير المترجي بهدفه في مرمى الأهلي خلال تواجده مع الوداد (1)
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    احتفال زهير المترجي
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    زهير المترجي 1 (1)
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    زهير المترجي 3
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    زهير المترجي
  • عرض 13 صورة
    احتفال زهير المترجي بهدفه في شباك الأهلي
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    احتفال لاعبو فاركو بهدف زهير المترجي في شباك الأهلي
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    زهير المترجي
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    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
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    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
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    الأهلي من مباراة فاركو
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واصل زهير المترجي لاعب وسط فريق فاركو، هوايته في هز شباك النادي الأهلي، بعدما نجح في إحراز هدف فريقه اليوم في مرمى الأهلي، خلال المباراة الذي جمعت بينهما في بطولة الدوري.

وأحرز المترجي هدف فاركو في اللقاء، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الشوط الأهلي، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وأعاد هدف المترجي أمس في مرمى الأهلي، إلى الأذهان هدفه بالطريقة ذاتها في مرمى المارد الأحمر، في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2021- 2022، خلال مشاركته مع الوداد المغربي، في اللقاء الذي انتهى حينها بهدفين دون مقابل، لصالح الوداد.

كما رفع المترجي عدد أهدافه في شباك المارد الأحمر، إلى الهدف الرابع، حيث سجل ثلاثة أهداف رفقة الأهلي وهدف اليوم مع فريق فاركو.

وسجل المترجي، هدفين في نهائي أفريقيا موسم 2021-2022، حينما كان لاعبًا في فريق الوداد، كما أحرز هدفًا واحدًا في مباراة نصف النهائي موسم 2019-2020، حينما كان لاعبًا في الوداد أيضًا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

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