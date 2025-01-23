"بعد إشارة زيزو".. من هم الهدافين التاريخيين للزمالك؟

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كتب - محمد خيري:

وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، رسالة مثيرة لجماهير النادي، خلال الساعات الماضية، على خلفية أزمة عقده.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مع نهاية الموسم مجانا.

زيزو نشر صورة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تشير لترتيبه رفقة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك، مؤكدا أنه يتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف.

الزمالك يتمسك باستمرار زيزو، ولكن هناك شروط مادية كبيرة من جانب والده وفقا للمصادر المطلعة، تجعل الأمور فيها صعوبة، ولكن حتى الأن الأبيض يحاول التجديد مع اللاعب.

مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا مؤخرا، وأكد خلاله أنه يتمسك باستمرار اللاعب، والمفاوضات مازالت مستمرة، وأنه يرفض الضغوط التي يمارسها المنصات الإعلامية المختلفة.

الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك

ويأتي زيزو ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ نادي الزمالك، ويتواجد في المركز السادس، ويتطلع للاقتراب من لمركز أفضل في الفترة المقبلة حال استمراره مع الأبيض.

وينش موقع مصراوي، ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- زيزو 86 هدفا

7- حمادة إمام 84 هدفا

8- جمال حمزة 74 هدفا

9- طارق يحيى 71 هدفا

10- شريف الفار 67 هدفا