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"هل تراجع الخطيب عن وعده؟".. ماذا ينتظر الشناوي في الأهلي؟

02:29 ص الخميس 23 يناير 2025
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    محمد الشناوي يشرب المياة
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
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    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 25 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 25 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    محمد الشناوي
  • عرض 25 صورة
    محمد الشناوي في الطائرة
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    محمود الخطيب من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 25 صورة
    زيارة هاني أبو ريدة لمحمود الخطيب في حضور حسن حمدي
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    محمود الخطيب
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    حسن حمدي ومحمود الخطيب
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    محمود الخطيب من تدريبات الأهلي اليوم
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    محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني
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كتب - محمد خيري:

يتطلع مجلس إدارة النادي الأهلي، لتجديد عقد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد الشناوي مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مع نهاية الموسم مجانا.

وبالطبع يبحث النادي الأهلي استمرار الشناوي، ولكن مازال الأمور لم تصل للجدية حتى الآن بينه وبين لجنة التعاقدات، لحسم مصيره وتجديد عقده.

محمد الشناوي تلقى عددا من عروض الاحتراف في الفترة الماضية، وأخرهم نادي الوصل الإماراتي، وفقا للتقارير الصحفية المختلفة، ولكنه رفض وينتظر حسم مصيره مع الأحمر.

هل تراجع الخطيب عن وعده؟

وكشفت مصادر مطلعة، أن الشناوي، اتفق مع محمود الخطيب رئيس النادي، في وقت سابق، على كافة التفاصيل المادية بشأن تجديد عقده في الفترة المقبلة، ولكنه فوجئ بحديثه مع محمد رمضان حول التجديد عن اتفاقات أخرى وهو ما عطل الأمور.

وينتظر محمد الشناوي، عقد جلسة مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب خلال الفترة القليلة المقبلة، لحسم ملف التجديد، وفقا لما يتوافق لظروف الطرفين.

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