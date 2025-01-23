موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

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تفاصيل عودة زياد كمال إلى إنبي من الزمالك رسميًا

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الـ18 والأخير برصيد 4 نقاط.

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