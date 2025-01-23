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موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

01:20 ص الخميس 23 يناير 2025
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    الزمالك ضد إنيمبا (3)
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    الزمالك ضد إنيمبا (7)
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    الزمالك ضد إنيمبا (1)
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    الزمالك ضد إنيمبا (2)
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    الزمالك ضد إنيمبا (8)
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    الزمالك ضد إنيمبا (9)
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    الزمالك ضد إنيمبا (6)
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    لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
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    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
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    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
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    لاعب نادي مودرن سبورت
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    وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت (1)
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    تدريبات مودرن سبورت (4)
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    تدريبات مودرن سبورت (2)
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الـ18 والأخير برصيد 4 نقاط.

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