موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تفاصيل عودة زياد كمال إلى إنبي من الزمالك رسميًا

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو أمس، ببطولة الدوري المصري، فيما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على حساب فريق زد بهدف دون مقابل.

ويحتل بيراميدز حالياً، صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 98 مباريات، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

زهير المترجي.. بالأرقام ماذا قدم في مواجهاته أمام الأهلي