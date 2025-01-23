مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
16:00

المصري

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الزمالك

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

01:15 ص الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    احتفال زهير المترجي بهدفه في شباك الأهلي
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 19 صورة
    الأهلي من مباراة فاركو
  • عرض 19 صورة
    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 19 صورة
    احتفال لاعبو فاركو بهدف زهير المترجي في شباك الأهلي
  • عرض 19 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (9)
  • عرض 19 صورة
    خلال مباراة بيراميدز
  • عرض 19 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (2)
  • عرض 19 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (1)
  • عرض 19 صورة
    بيراميدز ضد دجوليبا المالي (4)
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    مشادة لاعبي الأهلي وأورلاندو (3)
  • عرض 19 صورة
    رضا حنفي مترجم المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره فاركو أمس، ببطولة الدوري المصري، فيما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على حساب فريق زد بهدف دون مقابل.

ويحتل بيراميدز حالياً، صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 98 مباريات، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

زهير المترجي.. بالأرقام ماذا قدم في مواجهاته أمام الأهلي

النادي الأهلي الأهلي وبيراميدز آخر أخبار النادي الأهلي بيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

إعلان

إعلان