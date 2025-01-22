مصدر يكشف تفاصيل صدمة النادي الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي

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كشف مصدر تلقي النادي الأهلي صدمة بعد إصابة وسام أبو علي في العضلة الخلفية.

مدة غياب وسام أبوعلي عن الأهلي

وأوضح المصدر لمصراوي، أن وسام لن يلحق بمباراة بيراميدز لأن الأشعة أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وبين بأن اللاعب سيخضغ غدًا لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

وتعرض الفلسطيني للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات النادي الأهلي.

وشارك أبوعلي مباراة الأهلي ضد أورلاندو التي انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف.

أما في الدوري، تعادل المارد الأحمر مع فاركو اليوم بهدف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي نادي بيراميدز في مباراة ضمن منافاست الدوري المصري الممتاز يوم 26 يناير 2024، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.