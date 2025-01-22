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"بعد رحيله عن الشباب".. مهمة جديدة لـ شيتوس مع الفراعنة

09:50 م الأربعاء 22 يناير 2025

وائل رياض

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كتب - نهى خورشيد:

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين وائل رياض مديراً فنياً للمنتخب الوطني مواليد 2007.

ونشر حساب الجبلاية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بناء على توصية اللجنة الفنية اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف الكابتن وائل رياض مديراً فنياً للمنتخب الوطني ( مواليد ٢٠٠٧ ) على أن يقدم تصوره بشأن تشكيل جهازه المعاون".

والجدير بالذكر أن وائل رياض رحل عن تدريب منتخب الشباب في سبتمبر الماضي، ليتولى روجيرو ميكالي المهمة بدلاً منه.

وائل الرياض مديراً فنياً لمنتخب مصر 2007

الاتحاد المصري لكرة القدم وائل رياض المنتخب الوطني مواليد 2007
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