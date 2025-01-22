"بعد رحيله عن الشباب".. مهمة جديدة لـ شيتوس مع الفراعنة

كتب - نهى خورشيد:

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين وائل رياض مديراً فنياً للمنتخب الوطني مواليد 2007.

ونشر حساب الجبلاية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بناء على توصية اللجنة الفنية اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف الكابتن وائل رياض مديراً فنياً للمنتخب الوطني ( مواليد ٢٠٠٧ ) على أن يقدم تصوره بشأن تشكيل جهازه المعاون".

والجدير بالذكر أن وائل رياض رحل عن تدريب منتخب الشباب في سبتمبر الماضي، ليتولى روجيرو ميكالي المهمة بدلاً منه.