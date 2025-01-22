منتخب مصر يتلقى الهزيمة أما أيسلندا في الدور الرئيسي لبطولة العالم لليد
تلقى منتخب مصر لكرة اليد الهزيمة، بنتيجة 27 - 24 أمام منتخب أيسلندا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد.
ويقدم لكم "مصراوي" متابعة لحظة بلحظة للمباراة خلال السطور التالية:
الدقيقة 2: تقدم أيسلندا 1-0.
الدقيقة 8: تقدم أيسلندا 2-1.
الدقيقة 10: تقدم أيسلندا 3-2.
الدقيقة 11: تقدم أيسلندا 4-2.
الدقيقة 12: تقدم أيسلندا 5-3.
الدقيقة 17: تقدم أيسلندا 7-3.
الدقيقة 19: تقدم أيسلندا 9-7.
الدقيقة 26: تقدم أيسلندا 11- 9.
نهاية الشوط الأول بتقدم أيسلندا 13 - 9.
الدقيقة 31: تقدم أيسلندا 14- 10.
الدقيقة 35: تقدم أيسلندا 16 -12.
الدقيقة 40: تقدم أيسلندا 18- 14.
الدقيقة 45: تقدم أيسلندا 21- 17.
الدقيقة 47: تقدم أيسلندا 22-17.
الدقيقة 54: تقدم أيسلندا 25- 21.
الدقيقة 59: تقدم أيسلندا 27-24.
نهاية المباراة بفوز أيسلندا 27-24.
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