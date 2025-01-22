منتخب مصر يتلقى الهزيمة أمام أيسلندا في الدور الرئيسي لبطولة العالم لليد

تلقى منتخب مصر لكرة اليد الهزيمة، بنتيجة 27 - 24 أمام منتخب أيسلندا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

ويقدم لكم "مصراوي" متابعة لحظة بلحظة للمباراة خلال السطور التالية:

الدقيقة 2: تقدم أيسلندا 1-0.

الدقيقة 8: تقدم أيسلندا 2-1.

الدقيقة 10: تقدم أيسلندا 3-2.

الدقيقة 11: تقدم أيسلندا 4-2.

الدقيقة 12: تقدم أيسلندا 5-3.

الدقيقة 17: تقدم أيسلندا 7-3.

الدقيقة 19: تقدم أيسلندا 9-7.

الدقيقة 26: تقدم أيسلندا 11- 9.

نهاية الشوط الأول بتقدم أيسلندا 13 - 9.

الدقيقة 31: تقدم أيسلندا 14- 10.

الدقيقة 35: تقدم أيسلندا 16 -12.

الدقيقة 40: تقدم أيسلندا 18- 14.

الدقيقة 45: تقدم أيسلندا 21- 17.

الدقيقة 47: تقدم أيسلندا 22-17.

الدقيقة 54: تقدم أيسلندا 25- 21.

الدقيقة 59: تقدم أيسلندا 27-24.

نهاية المباراة بفوز أيسلندا 27-24.