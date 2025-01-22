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منتخب مصر ينهي الشوط الأول متأخرًا أمام أيسلندا 13-9

09:30 م الأربعاء 22 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد (2)

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يلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب أيسلندا، في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

يقدم لكم موقع مصراوي ملخص لأبرز أحداث المباراة:

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 2: تقدم أيسلندا 1-0.

الدقيقة 8: تقدم أيسلندا 2-1.

الدقيقة 10: تقدم أيسلندا 3-2.

الدقيقة 11: تقدم أيسلندا 4-2.

الدقيقة 12: تقدم أيسلندا 5-3.

الدقيقة 17: تقدم أيسلندا 7-3.

الدقيقة 19: تقدم أيسلندا 9-7.

الدقيقة 26: تقدم أيسلندا 11- 9.

نهاية الشوط الأول بتقدم أيسلندا 13 - 9.

منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم لليد منتخب مصر ضد أيسلندا
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