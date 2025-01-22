منتخب مصر ينهي الشوط الأول متأخرًا أمام أيسلندا 13-9
يلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب أيسلندا، في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.
يقدم لكم موقع مصراوي ملخص لأبرز أحداث المباراة:
أبرز أحداث المباراة:
الدقيقة 2: تقدم أيسلندا 1-0.
الدقيقة 8: تقدم أيسلندا 2-1.
الدقيقة 10: تقدم أيسلندا 3-2.
الدقيقة 11: تقدم أيسلندا 4-2.
الدقيقة 12: تقدم أيسلندا 5-3.
الدقيقة 17: تقدم أيسلندا 7-3.
الدقيقة 19: تقدم أيسلندا 9-7.
الدقيقة 26: تقدم أيسلندا 11- 9.
نهاية الشوط الأول بتقدم أيسلندا 13 - 9.
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