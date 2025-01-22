مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

9 11
21:30

ايسلندا

الدوري المصري

فاركو

1 1
16:00

الأهلي

الدوري المصري

زد

0 1
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 0
22:00

ريد بول سالزبورج

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

دينامو زغرب

دوري أبطال أوروبا

ميلان

0 0
22:00

جيرونا

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 0
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

تعليق كوميدي من فاركو على واقعة مترجم كولر

09:00 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رضا حنفي مترجم كولر
  • عرض 7 صورة
    رضا الحنفي مترجم كولر الجديد
  • عرض 7 صورة
    كولر ومترجمه مع الخطيب
  • عرض 7 صورة
    المترجم رضا حنفي مترجم كولر
  • عرض 7 صورة
    رضا حنفي مترجم مارسيل كولر
  • عرض 7 صورة
    كولر رفقة رضا حنفي المترجم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

علق الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بطريقة كوميدية على واقعة مترجم المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عقب التعادل مع الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ونشر فاركو عبر حساباته الرسمية صورة لمدربه أحمد خطاب مع تعليق:"لا يتحدث كثيرا.. لا يشتكي.. ولا يحتاج للترجمة".

وكان رضا حنفي مترجم مدرب الأهلي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية، بعد رفضه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا ترجمة إجابة كولر بخصوص صفقات الأحمر، خوفاً من التسبب في مشكلة للإدارة.

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وفاركو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بملعب برج العرب الإسكندرية.

تعليق كوميدي من حساب فاركو على أزمة مترجم كولر

تعليق كوميدي من فاركو واقعة مترجم كولر مباراة الأهلي وفاركو الأهلي يتعادل مع فاركو الحساب الرسمي لنادي فاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة.. منتخب مصر ضد أيسلندا.. 7-9

إعلان

إعلان