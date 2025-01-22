قناة الأهلي تعلن تعاقد الفريق مع أول الصفقات الشتوية (فيديو)

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كتب - نهى خورشيد

علق الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بطريقة كوميدية على واقعة مترجم المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عقب التعادل مع الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ونشر فاركو عبر حساباته الرسمية صورة لمدربه أحمد خطاب مع تعليق:"لا يتحدث كثيرا.. لا يشتكي.. ولا يحتاج للترجمة".

وكان رضا حنفي مترجم مدرب الأهلي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية، بعد رفضه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا ترجمة إجابة كولر بخصوص صفقات الأحمر، خوفاً من التسبب في مشكلة للإدارة.

والجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وفاركو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بملعب برج العرب الإسكندرية.